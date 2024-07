W Będzinie w siedmiu budynkach powstanie 95 nowych mieszkań. Jeśli chcecie tam zamieszać, można już składać wnioski

Nowe mieszkania budowane będą w dzielnicy Łagisza, przy ulicy Odkrywkowej. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz Elektrownia Łagisza. W sumie ma tutaj powstać 95 nowych mieszkań o metrażu od 40 do 98 metrów kwadratowych. Finalnie będzie to siedem 2,5-kondygnacyjnych obiektów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Każdy z budynków składać ma się z dwóch kondygnacji nadziemnych oraz poddasza. Na parterze znajdzie się wózkownia oraz rowerownia.

Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to IV kwartał 2024 roku, a zakładany aktualnie termin oddania gotowych mieszkań to drugi kwartał 2026 roku.

Od 26 lipca od godz. 7.30 do 30 sierpnia 2024 roku r. do godz. 14 będzie trwał nabór wniosków na najem (z możliwością dojścia do własności) mieszkań w ramach SIM Zagłębie przy ul. Odkrywkowej w Będzinie.

Po przeprowadzeniu oceny punktowej zostanie sporządzona lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (lista najemców), w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Osobom zakwalifikowanym do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wydane zostanie zaświadczenie, które będzie podstawą do zawarcia przez nie umów partycypacji ze spółką Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Zagłębie Sp. z o. o.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem tel. 32 267 92 24 w Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Będzinie pok. nr 6.