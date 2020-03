W Będzinie powstała Powiatowa Akademia Boksu. Zaprasza na zajęcia FOTO

W najbliższych dniach na terenie wszystkich szkół w powiecie będzińskim pojawią się plakaty, promujące akademię, a także zachęcające uczniów do rozpoczęcia swojej przygody z boksem. To ciekawa forma aktywności fizycznej, pozwalająca nie tylko zadbać o sylwetkę, ale także zdobyć umiejętności, które pozwolą w razie potrzeby na obronę przed napastnikami.

Powiatowa Akademia Boksu im. Henryka Średnickiego została już wyposażona w sprzęt treningowy oraz ring. - To wszystko dzieje się przy dużym wsparciu Starostwa Powiatowego w Będzinie, co nas bardzo cieszy. Można powiedzieć, że pierwsze walki sparingowe w nowym ringu już za nami, a wzięli w nich udział młodzi adepci boksu. Mamy świetny ring olimpijski, który przystosowany jest do organizacji przeróżnych zawodów. Było już u nas kilku bokserów oraz trenerów i trzeba przyznać, że ring oraz wyposażenie zrobiły na nich bardzo pozytywne wrażenie. Chętnych do treningów pewnie nie zabraknie, bo już dziś mamy wiele pytań. Widać zainteresowanie tym projektem – przyznaje Andrzej Czerwiński.

Zapisy do akademii bokserskiej mają się rozpocząć 2 marca. Zapisać będzie się można w godzinach 16-18 w siedzibie akademii przy ul. Krasickiego 17. Dzieci i wszystkie niepełnoletnie osoby mogą powinny przyjść z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem mailowym: akademiaboksu.bedzin@wp.pl