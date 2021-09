W Będzinie powstaje pierwszy McDonald's. Inauguracja przesunięta została właśnie z września na październik

Mieszkańcy Będzina na swojego McDonalds’a czekają od dawna. Obecnie, by skorzystać z oferty tej popularnej sieci i zjeść np. hamburgera czy napić się tutaj kawy muszą wybrać się do sąsiadów. Na przykład do Czeladzi, do centrum handlowego M1 lub też do Dąbrowy Górniczej, do centrum handlowego Pogoria lub do Vendo Parku przy drodze krajowej nr 94. Do wyboru jest też oczywiście Sosnowiec, na przykład Plaza.

Od kilku tygodni pierwsza w Będzinie restauracja McDonald'sa powstaje natomiast tuż przy wjeździe od strony Dąbrowy Górniczej, przy alei Kołłątaja - drodze wojewódzkiej nr 910, przy stacji paliw BP. Codziennie widać tam liczną ekipę budowlaną i montażową, co sprawia, że efekty prac i zmiany są widoczne. Wstawione zostały już drzwi oraz całe przeszklenie fasady, gotowa jest bryła budynku wraz z zewnętrzną elewacją. Wkrótce ma się rozpocząć montaż wyposażenia.