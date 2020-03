W Będzinie mężczyzna zaatakował policjantów tasakiem

Patrol policji dotarł do jednego z mieszkań przy ulicy Sienkiewicza po sygnale telefonicznym, informującym o awanturze domowej. Jak informują będzińscy policjanci funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, zastali siedzącą na klatce schodowej kobietę z widocznymi na twarzy śladami pobicia. Do poszkodowanej kobiety natychmiast wezwali pogotowie ratunkowe a sami udali się do mieszkania, gdzie miał znajdować się nietrzeźwy sprawca awantury.

Mężczyzna na widok funkcjonariuszy sięgnął po ukryty pod kocem tasak i zaatakował nim policjantów. Udało im się skutecznie odeprzeć atak i obezwładnić napastnika. Na szczęście nikt nie doznał żadnych obrażeń. Po doprowadzeniu mężczyzny do jednostki policji okazało się, że ma on we krwi prawie trzy promile alkoholu.

Sprawca zdarzenia usłyszał w piątek 27 marca 2020 roku zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego. Za takie przestępstwo grozi od roku do 10 lat więzienia. Na wniosek śledczych Sąd Rejonowy w Będzinie zastosował wobec niego 2-miesięczny areszt.