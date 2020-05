W Będzinie, Czeladzi, Sławkowie, Psarach i Bobrownikach przed 10 maja dzieci nie pójdą do przedszkoli

Biorąc pod uwagę wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 30 kwietnia 2020 r. należy znacznie ograniczyć liczebność grup przedszkolnych i żłobkowych. Maksymalna liczba dzieci w grupie to 12 osób, natomiast minimalna przestrzeń do wypoczynku i zabawy przypadająca na jedno dziecko i opiekuna wynosi 4 m kw.

- Zbyt wczesne uruchomienie placówek kłóci się z informacjami podawanymi przez rząd, dotyczącymi dalszego realnego zagrożenia zakażeniem i przedłużającym się czasem epidemii. Apelujemy do Państwa o przemyślane decyzje w sprawie ewentualnego powrotu dzieci do żłobków i przedszkoli. W kilkuosobowej grupie dzieci całkowite wyeliminowanie możliwości przenoszenia infekcji nawet z zachowaniem najwyższego reżimu sanitarnego jest niemożliwe - przekazują władze Będzina.

- To decyzja zaskakująca i niezrozumiała, również w kontekście stale rosnącej liczby potwierdzonych zakażeń. W jaki sposób dziecko powyżej czwartego roku życia ma wytrzymać cały dzień w przedszkolnej sali w maseczce? Jak zmusić maluchy do tego, by zachowywały bezpieczny dystans od siebie? Dopóki nie będzie jednoznacznej decyzji rządu w tej sprawie, szczegółowych wytycznych i perspektywy realnej możliwości zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, przedszkole w Sławkowie pozostanie zamknięte. Robimy to dla dobra najmłodszych i ufam, że rodzice takie rozwiązanie potraktują ze zrozumieniem. Nie możemy pozwolić sobie na otwarcie przedszkola w sytuacji, gdy w mieście stale rośnie liczba osób poddawanych kwarantannie i z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – informuje burmistrz Rafał Adamczyk.

Jak podkreślają władze miasta, kolejne decyzje podejmowane będą w oparciu o bieżącą sytuację epidemiologiczną w mieście i województwie oraz szczegółowe wytyczne służb sanitarnych i odpowiednich ministerstw.

- Ze wstępnej oceny wynika, że nie ma możliwości otwarcia Gminnego Żłobka w Psarach oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Psary do 8 maja. Ostateczna decyzja o otwarciu wspomnianych placówek zostanie podana do wiadomości publicznej 7 maja - poinformowały z kolei władze gminy Psary.