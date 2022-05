V Bieg o Puchar Miasteczka Siewierz Jeziorna w sobotę 21 maja. Czeka 5-kilometrowa trasa

- Bieg o Puchar Miasteczka Siewierz Jeziorna to nasze coroczne wydarzenie, które ściąga do dzielnicy sportowców z całego województwa śląskiego. Jest nam niezmiernie miło, że nasza impreza już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń sportowych. Pragniemy kontynuować tę tradycję, zachęcając kolejne osoby do aktywności fizycznej i dbania o swoją kondycję zdrowotną – przekazują organizatorzy tego wydarzenia.

Biuro zawodów będzie czynne od godziny 9 (wejście do parku przy ul. Dzikiej Wiśni), o godz. 10.45 rozgrzewka, a o godz. 11 start biegu. Zakończenie imprezy około godziny 13.

Oczywiście nie obędzie się bez nagród i atrakcji. Na zwycięzców w klasyfikacji indywidualnej kobiet i mężczyzn czekają nagrody pieniężne w wysokości 500 zł. Pozostali zdobywcy miejsc na podium zostaną obdarowani nagrodami rzeczowymi i pamiątkowymi drewnianymi medalami oraz pucharami. Ponadto, każdy z uczestników otrzyma kultowy już piernikowy medal „zero waste”, który będzie można schrupać na miejscu lub zostawić na pamiątkę.