Urokliwa plaża, żaglówki, muzyka na żywo, tańce. Gdzie tak spędzimy lato? Oto Przystań Siewierz

Gdzie to wszystko? W powiecie będzińskim. Miejsce to zwie się Przystań Siewierz. Niewielka, ale mająca swój urok plaża stanowi świetną alternatywę dla zatłoczonych miejsc letniego wypoczynku nad wodą, gdzie leży się ręcznik w ręcznik. Piasek czeka nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim. Trafić tutaj nie jest trudno. Wystarczy kierować się DK 91 w stronę Częstochowy, a potem skręcić w ulicę Jeziorną. Właśnie przygotowana została nowa, oznakowana droga dojazdowa do Przystani Siewierz.

- Namawiamy Was, aby już teraz korzystać z nowej drogi. Prowadzi ona ul. Jeziorną do skrzyżowania z kempingiem. Następnie skręca w prawo w drogę polną. Trasę dojazdu oznakowaliśmy białymi tablicami ze wskazówkami – informuje Przystań Siewierz.

Piasek, woda.. a do tego wiele dodatków

Możemy tutaj wypocząć na małej plaży, ochłodzić się w wodzie, skorzystać także z oferty gastronomicznej. A ta jest naprawdę ciekawa. Nie tylko goszczą w menu burgery, ale także np. dania wegetariańskie. Są przeróżne napoje dla ochłody. No i kraken. Co dobrego kryje się pod tą nazwą? O tym przekonacie się, kiedy zagościcie na Przystani Siewierz.