Tygodniowy przegląd prasy (Będzin, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Będzina

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Będzina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobaczcie jakie sieci handlowe znikają z Polski. W tych sklepach trwają ostatnie wyprzedaże”?

Przegląd tygodnia Będzin od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zobaczcie jakie sieci handlowe znikają z Polski. W tych sklepach trwają ostatnie wyprzedaże Francuska sieć sklepów z ubraniami dla kobiet Camaieu ogłosiła, że wycofuje się z Polski. W sklepach tej marki trwają właśnie ostateczna wyprzedaże. To nie pierwsza, i pewnie nie ostatnia, marka, jaka zrezygnowała z robienia biznesu w naszym kraju. Sprawdź, jakie jeszcze sieci wyszły z Polski. Pamiętacie je? Żałujecie, że nie można już kupić ich produktów w sklepach stacjonarnych? 📢 Śląskie: Który fotoradar zrobił najwięcej zdjęć? Gdzie padł ich rekord? Sprawdź, ile zdjęć zrobił każdy z fotoradarów w województwie Województwo śląskie. Jesteście kierowcami? Ten artykuł będzie dla Was przydatny. Który z fotoradarów w naszym regionie zarejestrował największą liczbę naruszeń dotyczących przekroczenia prędkości? Mamy dla Was nie lada gratkę! W tym artykule sprawdzicie, ile zdjęć w I. kwartale 2020 r., zrobił KAŻDY ze stacjonarnych fotoradarów w woj. śląskim.

📢 Memy o Śląsku i Ślązakach. Z czego śmieją się hanysy i gorole? Co o naszym regionie myślą w reszcie kraju? Zobaczcie Jak na Śląsk patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku i województwie śląskim robią absolutną furorę w internecie. W naszej galerii zebraliśmy te najlepsze. Zobaczcie z czego w kontekście Śląska śmieją się zarówno gorole, jak i hanysy! Kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię". Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Będzin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Będzinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Droga ekspresowa S1 od Podwarpia do Pyrzowic ma już fragment asfaltowej drugiej jezdni Na placu budowy drugiej jezdni na drodze ekspresowej S1 od Podwarpia do Pyrzowic widać już spore zmiany. Na ponad dwukilometrowym odcinku widać już asfaltową nawierzchnię. Zagłębiowska ekspresówka zaczyna już przypominać drogę ekspresową z prawdziwego zdarzenia - dwujezdniową.

📢 Ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Biedronka i Lidl daleko! Mamy ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Najniższych cen na sklepowych półkach nie uświadczymy wcale w Biedronce czy Lidlu. Choć takie właśnie utarło się przekonanie wśród wielu konsumentów. Eksperci ASM Sales Force Agency od ponad roku co miesiąc badają ceny przykładowego zestawu podstawowych produktów spożywczych, kosmetyków, chemii spożywczej i używek. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź nasz RANKING. 📢 Saunarium w Czeladzi otwarte. Termy Rzymskie w Pałacu Saturna zmieniły się Jeszcze więcej złota i nowe freski, a także pachnące drewnem nowiutkie ławki w saunach. Nowy prysznic wrażeń, nowe fontanny, zadaszone jacuzzi, popiersia Cezarów. Saunarium Termy Rzymskie w Czeladzi otwierają się 6 czerwca 2020 po przerwie, która została wykorzystana na remont. Zobaczcie, jak wygląda Pałac Saturna tuż przed otwarciem.

📢 Place zabaw w Będzinie mają zostać otwarte w najbliższych dniach W Będzinie place zabaw dla dzieci nadal są zamknięte, ale ma się to zmienić w najbliższych dniach. Obecnie wykaszana jest na nich trawa, montowane są także dozowniki płynów do dezynfekcji. 📢 Przez te usterki, nie przejdziesz przeglądu. Czy masz z tym problem w aucie? Jeżeli tak, to nie dostaniesz stempla! Ta informacja powinna zainteresować wszystkich kierowców. Dziennikarze portalu autokult.pl dotarli do listy najczęstszych usterek w polskich autach. Dlaczego samochody Polaków nie przechodzą przeglądu? Sprawdźcie TOP 10 problemów naszych aut. 📢 Afrykański ślimak gigant w Polsce. Skąd się u nas wziął? Jego skorupa ma wielkość męskiej pięści, a noga z trudnością mieści się na dłoni. Afrykański ślimak Achatina prawie zginął na Tatarach w Lublinie. Życie uratowała mu szybka interwencja przypadkowego przechodnia i pracowników lubelskiego egzotarium.

📢 Polska absurdami stoi! Zobacz te zdjęcia... a uwierzysz Polska krajem absurdów - można się o tym przekonać, przeglądając stronę "Polskie Absurdy" na Facebooku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze perełki. Sprawdźcie! Kliknijcie w "zobacz galerię". 📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów. 📢 Tragiczny wypadek w Mierzecicach. Nie żyje 20-letnia rowerzystka Środa 3 czerwca 2020 r. zapisała się czarnymi literami w kronikach powiatu będzińskiego. Jednego dnia życie straciły 3 młode osoby... W wypadku osobowej mazdy na Al. Kołłątaja w Będzinie zginął 28- letni mężczyzna i pasażerka – jego rówieśnica. Natomiast Mierzęcicach na ul. Widokowej śmierć poniosła 20-letnia rowerzystka.

📢 Alimenciarze z woj. śląskiego. Są poszukiwani. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA, cz. 1] Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez policję za uchylanie się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Widziałeś ich? Zgłoś to policji. Kliknij w „zobacz galerię". 📢 500 plus czeka poważna zmiana - już od 1 lipca 2020! Wnioski są zbędne Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności.

📢 Sławków protestuje. Nie chce u siebie tirów z Dąbrowy Górniczej po zamknięciu ul. Strzemieszyckiej Prezydent Dąbrowy Górniczej zdecydował, że od 3 czerwca 2020 roku tiry i ciężkie samochody nie będą mogły jeździć już ulicą Strzemieszycką. Przeciwko takiej decyzji protestują władze i mieszkańcy sąsiedniego Sławkowa, bowiem ich zdaniem tym samym ruch samochodów o masie powyżej 7 ton, dojeżdżających do pobliskiego zespołu terminali przeładunkowych, w całości odbywać się ma powiatowymi drogami, biegnącymi przez niespełna siedmiotysięczny Sławków. 📢 TOP 25 - krótki i prosty słownik gwary. To zrozumie tylko prawdziwy Ślązak Będąc na Śląsku nie łatwo jest się dogadać komuś, kto nie zna gwary. Dlatego przygotowaliśmy krótką ściągawkę. W galerii znajdziecie 25 podstawowych śląskich słów i zwrotów. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Licytacje komornicze samochodów. Oferty już od 1200 zł! Do kupienia BMW, VOLVO, AUDI... [czerwiec 2020] Jeżeli chcesz kupić tanio auto, to warto tu zaglądnąć! Prezentujemy obwieszczenia o licytacjach z całej Polski samochodów osobowych w oparciu o stronę licytacje.komornik.pl, które będą odbywać się w czerwcu 2020 roku. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź oferty.

📢 Wojsko robi wielką wyprzedaż. Samochody używane, sprzęt, wyposażenie i specjalistyczna odzież i obuwie mogą być twoje Prowadzisz aktywny tryb życia, marzy ci auto z demobilu, lubisz militarny styl? Armia ma ofertę prawie dla każdego. Wystawiła na przetarg odzież, sprzęt i wyposażenie. Otwarcie ofert nastąpi 9 czerwca o godz. 11.00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Zielonej Górze, ul. Zjednoczenia 104. 📢 Najdroższe ulice w woj. śląskim. Tutaj za mieszkanie trzeba sporo zapłacić! Poznaj najdroższe ulice w woj. śląskim! Własne mieszkanie to wciąż marzenie wielu osób pragnących "pójść na swoje". Wybór mieszkania to jedno, ważna jest jednak również lokalizacja. Niestety, ceny na najbardziej pożądanych ulicach mogą przyprawić o zawrót głowy. Cena metra kwadratowego często przewyższa średnią krajową miesięczną pensję. Choć woj. śląskie nie jest najdroższym w Polsce, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, to są ulice, przy których za własne "M" zapłacimy zdecydowanie powyżej średniej ceny. Zobacz, oto TOP 10 najdroższych ulic w woj. śląskim - kliknij w "zobacz galerię". 📢 Żłobki miejskie w Będzinie otwarte. Znów czekają na maluchy Od czerwca w Będzinie otwarte zostały ponownie żłobki. Obowiązują tam specjalne zasady, tak by zachować wszystkie wymogi sanitarne.

