Tygodniowy przegląd prasy (Będzin, 26.09-2.10.2021), poznaj najważniejsze informacje z Będzina

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Będzina, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.09 a 2.10.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To są NOWE LEKI wycofane z aptek. Wywal je z apteczki! Pod żadnym pozorem ich nie przyjmuj! Sprawdź listę PAŹDZIERNIK 2021”?

Przegląd tygodnia Będzin od 26.09 do 2.10.2021: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 To są NOWE LEKI wycofane z aptek. Wywal je z apteczki! Pod żadnym pozorem ich nie przyjmuj! Sprawdź listę PAŹDZIERNIK 2021 To są NOWE LEKI wycofane z aptek. Główny Inspektorat Farmaceutyczny w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, nakazał wycofać te lekarstwa ze sprzedaży w aptekach. Sprawdź listę wycofanych leków z aptek, w całej Polsce przez GIF. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce, są poważne. Czasem są to zanieczyszczenia, innym razem wady jakościowe. Środki te nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Co jednak najważniejsze, jeśli masz je w apteczce, pod żadnym pozorem ich nie przyjmuj. 📢 To są złodzieje samochodów. Kręcą się przy twoim aucie? Uważaj! Mieszkają w woj. śląskim poszukiwani przez policję. Widziałeś ich? Złodzieje samochodów! To są mieszkańcy woj. śląskiego poszukiwani przez policję za kradzież samochodów. To jednak nie jedyne przestępstwa jakich dokonali. Mimo to nadal są wśród nas. Przedstawiamy ich listę. Rozpoznajesz któregoś z nich? Daj znać policji. Dane pobrane z oficjalnych stron policji (01.10.2021).

📢 Żabka, Auchan, LIDL, Biedronka, i inne sklepy, wycofują toksyczną żywność. Nie jedz tego! Wydano OSTRZEŻENIE Nie jedz tego! Wybrana żywność na sklepowych półkach w Lidlu, Auchan, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia! Potwierdziły to badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego. To wina producentów. Duże partie żywności są wycofywane ze sprzedaży. Trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

Tygodniowa prasówka 26.09-2.10.2021 Będzin: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Będzinie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tam zagrożenie jest największe. Połowa woj. śląskiego w "czerwonej strefie"? Zobacz ta MAPĘ! Koronawirus. Czwarta fala przybiera na sile! Wczoraj, po raz pierwszy od 27 maja, jednego dnia było ponad tysiąc nowych zachorowań. Dziś 1 października - tych jest aż 1362, to wzrost o blisko 68 procent w stosunku do ubiegłego piątku! Zmarło 16 osób. W woj. śląskim jest już teraz kilka powiatów, w których liczba zachorowań na 10 tys. mieszkańców jest coraz wyższa przy jednoczesnym niskim poziomie zaszczepienia. Które powiaty w naszym województwie są najbardziej zagrożone?

📢 Opuszczone kino w Zagłębiu. Tutaj aż ciarki przechodzą. Wejście tylko dla odważnych. Zobaczcie zdjęcia Opuszczone kino w Zagłebiu. Przedwojenny budynek dawnej remizy strażackiej - gdzie niegdyś mieściła się sala kinowa - budzi grozę do dziś. Rozpadająca się ruina przypomina gmachy, jakie możemy oglądać w horrorach. Odważycie się zajrzeć z nami do środka? Zobaczcie zdjęcia Kingi Bilich i grupy Forgotten Polska Urbex. 📢 Horoskop na jesień 2021. Znaki zodiaku w horoskopie na jesień. Zdrowie, miłość i pieniądze w Kartach Tarota 3.10.2021 Horoskop na jesień dla Wagi. Horoskop na jesień 2021 dla Skorpiona i wszystkich znaków Zodiaku. Co znaki zodiaku czeka w kolejnych miesiącach jesieni! Horoskop na jesień 2021 pomoże w trudnych życiowych wyborach. Jakie wskazówki odkrywa horoskop na jesień? Wróżka Bernadetta postawiła karty Tarota dla wszystkich znaków zodiaku. Poznaj swój horoskop na miłość, zdrowie, pracę. Horoskop na październik i wszystkie miesiące roku!

📢 Zakaz dla tirów w Dąbrowie Górniczej. Znów powinny jechać przez Sławków. Mieszkańcy mają dość i czekają na budowę łącznika z S1 i DK94 UWAGA! W piątek 1 października, na dwa miesiące, ponownie wprowadzony został zakaz ruchu dla ciężarówek na odcinku ul. Strzemieszyckiej w Dąbrowie Górniczej. Pojazdy powyżej 7 ton będą mogły tam jeździć tylko w ściśle określonych przypadkach. Teraz kierowcy powinni znów korzystać z dróg wyznaczonych w sąsiednim Sławkowie. Ruch tirów wąskimi, miejskimi ulicami to duże zagrożenie dla mieszkańców obu tych miast, czemu dają wyraz w licznych protestach przeciwko jeździe ciężkich samochodów pod oknami ich domów. 📢 Najlepszy Dom Świata stoi pod Krakowem! Zobacz, jak wygląda! [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE] 2.10.21 Projekt domu o powierzchni 362 m2, który stoi pod Krakowem, został wyróżniony prestiżową nagrodą Rethinking the Future Awards jako jedyna realizacja z całego świata w kategorii Prywatna Rezydencja. Za ten sukces odpowiada BXB Studio, biuro architektoniczne z Krakowa prowadzone przez Bogusława Barnasia. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia tej inwestycji.