Tygodniowy przegląd prasy 2.01.2022: Będzin, 26.12-1.01.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Będzina

Przegląd tygodnia: Będzin, 2.01.2022. 26.12 - 1.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sylwester z Polsatem miał swoich bohaterów. Sylwestrowe stylizacje gwiazd - Dody i Cleo do dziś sa szeroko dyskutowane. Zobaczcie, jak wyglądały zjawiskowe kreacje. Najważniejsza noc w roku zawsze dostarcza spektakularnych widowisk. Tym, co przyciąga uwagę i o czym dyskutuje się przez długie tygodnie, są kreacje gwiazd występujących na estradzie. Nic dziwnego, że przywiązuje się do nich ogromną wagę.

Gdyby nie rozwój techniki, przemysłu, nowe wynalazki, to wszystko wyglądałoby dziś zupełnie inaczej. Rozwój Śląska, Zagłębia i innych ziem w naszym regionie stał się możliwy właśnie m.in. dzięki kolejnym kilometrom ułożonych torów, przy których z czasem wyrosły piękne dworce kolejowe. Wiele z nich przetrwało do dziś, mając za sobą często ponad 100 lat.