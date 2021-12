Tygodniowy przegląd prasy 12.12.2021: Będzin, 5.12-11.12.2021. Poznaj najważniejsze informacje z Będzina

KORONAWIRUS W WOJ. ŚLĄSKIM. Ilość dziennych zakażeń utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Rząd ogłosił we wtorek listę nowych obostrzeń, które wejdą w życie 15 grudnia. W ubiegłym tygodniu woj. śląskie było na pierwszym miejscu wśród powiatów z najwyższą zachorowalnością w Polsce! Chorych przybywa z dnia na dzień, jest też więcej zgonów. Na kwarantannie w woj. śląskim przebywa obecnie blisko 75 tys. osób! Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w każdym z powiatów woj. śląskiego. Czy mamy się czym martwić? Sytuacja zdaje się być naprawdę trudna...

KORONAWIRUS. Najnowsze statystyki, nie napawają optymizmem. Wśród 5 miast i powiatów w Polsce z najwyższym wskaźnikiem zakażeń, aż dwa są z terenu woj. śląskiego! Mało tego, to w naszym regionie jest miasto z najwyższym wskaźnikiem zakażeń w Polsce - w czwartek 9 września były to Żory! Liczba tzw. czarnych stref, w których sytuacja jest najtrudniejsza, rośnie w Śląskiem! Gdzie jest najgorzej?

Choć mogłoby się wydawać, że zima to dla ogrodnika czas wytchnienia i beztroskiego lenistwa, nic bardziej mylnego. I chociaż w zimowym ogrodzie faktycznie jest mniej prac do wykonania niż wiosną czy jesienią, to ich lista i tak jest całkiem pokaźna. Zobacz, jak zadbać o ogród zimą i jakie prace trzeba w nim wykonać, albo prowadzić na bieżąco.