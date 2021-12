Trwa Jarmark Świąteczny w Będzinie. Zobaczcie, co się tam dzieje!

W Będzinie świąteczny jarmark odbywa się w niedzielę 19 grudnia na bulwarach Czarnej Przemszy. Wszystko zaplanowane zostało w godzinach 15-19. Czeka wiele przedświątecznych atrakcji:

karuzela łańcuchowa,

losowanie upominków i choinek,

warsztaty plecionkarskie,

pokaz magii I iluzji

żywe rzeźby

Jest także wspólne kolędowanie z artystami Teatru Dzieci Zagłębia oraz Gabrielą Kapczuk z gitarzystą, którzy zaprezentowali się na scenie. Dla najbardziej potrzebujących na miejscu czeka ciepły posiłek oraz paczki Caritas.

Tradycyjnie nie zabrakło chętnych do tego, by wspólnie zaśpiewać kolędy, pobawić się, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Na wszystkich czeka także mnóstwo stanowisk ze świątecznymi ozdobami, choinkami, a także przekąskami. Zobaczcie na zdjęciach, co się tam dzieje!