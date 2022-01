Trasy spacerowe do 19 km od Będzina. Pomysły spędzenie czasu w weekend 15 - 16 stycznia?

Ścieżki spacerowe w okolicy Będzina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 19 km od Będzina, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 15 stycznia w Będzinie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 16 stycznia w Będzinie ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 23,43 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podejść: 376 m

Suma zejść: 376 m

Artlomiej poleca trasę spacerowiczom z Będzina

Tour de Jaworzno

TRASA: Podłęże - Jeleń Łęg - Rudna Góra - Sobieski - Glinna Góra - Sielec - Bielany - Pietrusowa Góra - Byczyna - Bory - Góra Grodzisko - Park Leśny Chrząstówka - Sadowa Góra - Geosfera - Gigant - Leopold