Trasy rowerowe do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 31 sierpnia - 1 września?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową w pobliżu Będzina? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 5 km od Będzina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w okolicy Będzina warto sprawdzić w weekend.

Trasy rowerowe z Będzina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 31 sierpnia w Będzinie ma być 27°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 września w Będzinie ma być 24°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: W kolorze niebieskim... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 99,4 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 1 418 m

Suma zjazdów: 1 417 m Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Aza Na "tapetę" obrałem dwa piesze szlaki turystyczne, oba niebieskie.

Pierwszy z nich to Katowicki Szlak Spacerowy. Początek znajduje się przy ul. Wycieczkowej (przy parkingu-zaznaczyłem na mapie) a koniec przy ogromnym dębie w lasach Murckowskich przy Hamerlii. Oba końce znalazłem :-). Jak już niestety przekonałem się niejednokrotnie oznakowanie szlaku jest miejscami szczątkowe. Przyczyn jest kilka: nowe inwestycje budowlane, odnawianie fasad budynków, wymiana latarni ulicznych, ścięte drzewa lub powalone przez wiatr itd.... Niestety nie ma komu zrobić z tym porządku i przywrócić dawny blask szlakom turystycznym.

Drugi z niebieskich szlaków to Szlak Hołdunowski. Mój początek to miejscowość Jeleń. Początku szlaku nie udało się odnaleźć ale za to koniec już tak :-) . Ten szlak wydaj mi się, że jest lepiej oznakowany. Osądźcie sami :-). 58% trasy to bezdroża.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Kordonów Granicznych - czarny szlak rowerowy Stopień trudności: 1.0

Dystans: 105,25 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 224 m

Suma podjazdów: 1 361 m

Suma zjazdów: 1 375 m Aza poleca trasę mieszkańcom Będzina Szlak Kordonów Granicznych to propozycja olkuskiego czarnego szlaku rowerowego. Długość około 20km i w 95% prowadzi po bezdrożach ! Super. Aby dotrzeć do w/w szlaku postanowiłem od Zalewu Sosina trzymać się niebieskiego szlaku rowerowego - wspaniale oznaczony i w całości prowadzi przez lasy ! Szlak Kordonów Granicznych jest rewelacyjnie oznakowany i tutaj należą się pochwały MOSIR-owi z Olkusza. Naprawdę świetnie wykonana robota. Polecam traskę wszystkim zwolennikom przyrody. Dziękuję użytkownikowi traseo KERADBIK - to jego traskę zapożyczyłem. 47% traski to bezdroża.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Za Tychami, za lasami... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 126,23 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 1 458 m

Suma zjazdów: 1 478 m Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Aza Traska prowadzi nie do końca bezdrożami ale najwidoczniej tak musiało być :-) . Klika miłych niespodzianek mnie spotkało na terenach Katowic, gdzie poprawiono oznakowania szlaków. Pojawiły się nowe tabliczki oraz nowość dla mnie - kawałki asfaltu z namalowaną strzałką kierunkową dla wybranego szlaku - rewelacja. Na Kostuchnie czerwony szlak również doczekał się modernizacji - super robota. Nic tylko jeździć.

Przejazd kolejowy na ul.Niezapominajek udało mi się przejechać bez zatrzymania :-D .

Łączna wysokość podjazdów 846.59 m. 75% trasy to bezdroża.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Będzina

🚲 Trasa rowerowa: Czeladź,Sosnowiec,Mysłowice,Katowice,Siemianowice Śl. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,36 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 1 100 m

Suma zjazdów: 1 089 m Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Marek79

🚲 Trasa rowerowa: Szyby kopalniane część druga... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 65,75 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 1 014 m

Suma zjazdów: 1 010 m Trasę dla rowerzystów z Będzina poleca Aza Dokładnie rok temu próbowałem znaleźć szyby kopalniane nieistniejących już kopalni. Teraz przyszła kolej na kolejne ;-). Po niektórych został dekiel a inne przestały bezpowrotnie istnieć. Szkoda przydała by się chociaż tabliczka w miejscu gdzie kiedyś stał szyb :-(. Poranek trochę mroźny -4 stopnie i to wspaniale się składa, gdyż tam gdzie zamierzam pojechać może być "dżyzda" , która mam nadzieję będzie zamarznięta :-). Oczywiście plany musiały jak zwykle ulec zmianie a to za sprawą inwestycji, które mają miejsce na terenach byłej Kopalni Piasku „Maczki-Bór”. Zakładałem około 85 km trasy ale musiałem ją skrócić, gdyż szukanie zajęło mi więcej czasu niż myślałem. Zdjęć też nie za wiele, bateria niedomagała :-( . Zaznaczyłem co ważniejsze. Punkty wyłącznie z opisem postaram uzupełnić o zdjęcia. Muszę tylko znowu je odwiedzić :-). Traska nie jest typową wycieczką rowerową, gdyż trzeba czasami zejść z roweru aby coś zobaczyć, znaleźć, przenieść rower :-).

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowe serwisy w Będzinie. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o rower

Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić.

Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.