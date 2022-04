Trasy rowerowe do 5 km od Będzina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Będzina? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 16 - 17 kwietnia przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 5 km od Będzina. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Będzina warto sprawdzić w weekend 16 - 17 kwietnia.

Rowerem w pobliżu Będzina We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 16 kwietnia w Będzinie ma być 17°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 17 kwietnia w Będzinie ma być 17°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej Stopień trudności: 1.0

Dystans: 98,14 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 1 322 m

Suma zjazdów: 1 332 m Aza poleca trasę rowerzystom z Będzina Tym razem wybrałem pieszy szlak czerwony - Szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej. Początek szlaku powinien znajdować się przy Pomniku Powstańców Śląskich ale nie znalazłem ( coś mam pecha do oznaczeń początku i końca szklaku ) natomiast koniec szlaku przy zamku w Chudowie również nie znalazłem :-). Z oznakowaniem szlaku jest różnie i musiałem się wspomagać sporządzoną mapką w Traseo. W centrum Katowic pierwszy czerwony znak znalazłem na budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA. W Mikołowie parę razy korzystałem z mapy by odnaleźć szlak. Im bliżej Chudowa tym bardziej znaczki mi "uciekały" :-) . Szlak w 100% przejezdny, chwilami pokrywa się z okolicznymi szlakami rowerowymi. Polecam przejechanie traski w porze suchej.

48% traski to bezdroża .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do kopalni Guido... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 87,87 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 1 158 m

Suma zjazdów: 1 164 m Rowerzystom z Będzina trasę poleca Aza

Traska po bezdrożach śląska do celu dzisiejszej wycieczki czyli kopalni węgla kamiennego Guido. Jak zwykle starałem się unikać asfaltu i chyba się udało :-). Po drodze uwieczniłem kilka mijanych miejsc. Dla każdego coś innego :-) . Nie jeden mógłby się zdziwić jakie ekstra są tereny do "rowerkowania" na terenie tak zurbanizowanym jak Katowice i okoliczne miasta. Tylko jeździć w tak piękną porę jaką jest jesień wraz z jej kolorami. Łączna wysokość podjazdów 651.7 m.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Na zamek do Rabsztyna... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 100,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 170 m

Suma zjazdów: 1 165 m Aza poleca trasę mieszkańcom Będzina

Wycieczka na zamek do Rabsztyna. Dawno mnie tam nie było więc postanowiłem zobaczyć zamek po renowacji. Traskę starałem się jak najwięcej poprowadzić bezdrożami. 44% drogi to bezdroża. Jak zwykle bywa przy planowaniu drogi wg mapy, zawsze coś mnie niemile zaskoczy :-) Zaznaczyłem jedno miejsce, które zmusiło mnie do przejścia po "mostku" aby przedostać się na druga stronę rzeczki. W Strzemieszycach również brakło mi ścieżki :-) więc musiałem trochę pokombinować. Łączna wysokość podjazdów 666.20 m.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Będzina

🚲 Trasa rowerowa: Szlakami i nie tylko... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 119,57 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 165 m

Suma podjazdów: 1 744 m

Suma zjazdów: 1 720 m Trasę rowerową mieszkańcom Będzina poleca Aza

Traska w 80% wiedzie szlakami turystycznymi, które częściowo pokrywają się ze szlakami rowerowymi. Najtrudniejszy moment to szlak zielony przed Ciągowicami, który niestety jeszcze trochę i zniknie :-( Szlak jest zaniedbany i trudny do przebycia - około 400m. Zaznaczyłem na mapie to miejsce. Jeżeli przebrniecie ten punkt to reszta jest jak przysłowiowa bułka z masłem. Łączna wysokość podjazdów 872.09 m.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: W Małopolskie... Stopień trudności: 1.0

Dystans: 123,84 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz.

Przewyższenia: 198 m

Suma podjazdów: 1 517 m

Suma zjazdów: 1 507 m Trasę dla rowerzystów z Będzina poleca Aza Wstałem skoro świt i w trasę. Jak zwykle unikamy asfaltu ale jak to bywa nie zawsze się udaje :-) Tym razem wygrywa asfalt 61%. Wiele miejsc można zwiedzić i zobaczyć piękne widoki naszej Jury. Nie polecam jednak jednego miejsca, które zaznaczyłem na trasie a mianowicie przejścia przez drogę 94. Liczyłem, że jakoś mi się uda znaleźć przejazd ale się przeliczyłem. Rower musiałem przenieść przez barierki. Polecam pokonanie traski w suche dni. Łączna wysokość podjazdów 947.70 m.

Nawiguj

