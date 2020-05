Trasa S1 w budowie. Tak powstaje drogowy kręgosłup woj. śląskiego od Podwarpia do Węgierskiej Górki ZDJĘCIA

Na budowie S1 w województwie śląskim widać postępy. Drogowcy budują drugi pas jezdni S1 od Podwarpia do Pyrzowic. Rozpoczęła się również wycinka i konieczne wyburzenia na placu budowy tzw. obejścia Węgierskiej Górki w Beskidach. Trwają przetargi na wyłonienie wykonawców pozostałych odcinków śląskiej ekspresówki.

Próbny odcinek już wyasfaltowany Na budowie drugiej jezdni ekspresowej „jedynki” od Podwarpia do Pyrzowic, sporo się dzieje. Przed miesiącem drogowcy wykonali już nawet próbny odcinek podbudowy bitumicznej o długości ok. 500 metrów. Budowa takiego „próbnego odcinka” pozwala na wykonanie dokładnych badań, sprawdzających zgodność parametrów układanej tam masy ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem technologicznym wykonania takich robót. ZOBACZCIE NAJNOWSZE ZDJĘCIA Z BUDOWY TRASY S1

Jeśli próbki pobrane z odcinka próbnego okażą się zgodne z oczekiwaniami inwestora (czyli GDDKiA) wykonawca będzie mógł kontynuować prace związane z układaniem nawierzchni bitumicznej na ekspresówce. - Obecnie prowadzone są prace związane z budową konstrukcji drogi na zamkniętej połówce węzła Mierzęcice w zakresie trasy głównej oraz łącznic – mówi Marek Prusak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Betonowali największy most nad Czarną Przemszą W tym tygodniu na placu budowy „zagłębiowskiego” odcinka drogi S1 miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Przeprowadzono tam bowiem betonowanie największego, trzyprzęsłowego mostu nad rzeką Czarna Przemsza. Podczas tych prac zużyto około pół tysiąca metrów sześciennych betonu.

Już po majówce wykonawca planuje betonowanie ostatniego ustroju nośnego kontraktu na wiadukcie na ul. 21 stycznia w Przeczycach. Na pozostałych wiaduktach nad drogami powiatowymi oraz na wiadukcie na drogą krajową nr 78 trwa izolacja ustrojów nośnych.

Bardzo ważna droga do lotniska Budowa drugiej nitki S1 od Podwarpia do Pyrzowic będzie kosztowała 121,8 mln złotych. Buduje ją konsorcjum firm: Rubau Polska Sp. z o.o. i Construcciones Rubau S.A. z Hiszpanii. Nowa jezdnia powstanie na ponad 9-kilometrowym odcinku. Dzięki temu trasa S1 będzie miała po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a obecnie od Podwarpia ma tylko jedną jezdnię, czyli po jednym pasie ruchu w obu kierunkach. To powodowało często dezorientację kierowców jadących z aglomeracji w kierunku lotniska, bo tuż za Podwarpiem droga niespodziewanie zwężała się z dwóch pasów w obu kierunkach, do jednego.

Kierowcy zaczynali tam często manewr wyprzedzania, co nierzadko kończyło się tragicznymi, śmiertelnymi wypadkami. Dlatego też, do tego odcinka S1 przylgnął przydomek „droga śmierci”.

Nowa jezdnia ma być gotowa w drugim kwartale 2021 roku. Oprócz dwujezdniowej drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi zostanie tam wybudowanych pięć wiaduktów i most oraz urządzenia ochrony środowiska. Na węźle Mierzęcice dobudowane zostaną pasy włączeń i wyłączeń, a istniejące odcinki łącznic zostaną dostosowane do nowej jezdni. Przebudowany zostanie układ dróg dojazdowych, system odwodnienia drogi i kanalizacji deszczowej. Wykonawca zainstaluje bariery ochronne oraz ekrany akustyczne. W Beskidach już wycinają drzewa pod ekspresówkę Droga S1 jest w trakcie budowy lub przebudowy na wielu odcinkach. W ostatnim czasie rozpoczęły się także prace przygotowawcze beskidzkiej części ekspresowej S1. Mowa o tzw. obejściu Węgierskiej Górki, czyli odcinku Przybędza – Milówka.

To bardzo oczekiwany, zwłaszcza przez mieszkańców gminy Węgierska Górka, odcinek tej ekspresówki. Dzięki niemu, ruch tranzytowy w końcu zacznie omijać tę miejscowość. Dziś tiry suną przez sam środek gminy.

- Kończy się etap projektowania tego ośmioipółkilometrowego odcinka drogi. W połowie maja powinno nastąpić zatwierdzenie projektów wykonawczych umożliwiających realizację robót budowlanych – twierdzi Marek Prusak z GDDKiA. Wykonawca, a jest nim konsorcjum firm Mirbud, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia oraz Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż z siedzibą w Kijowie, jednak nie próżnuje. Rozpoczęła się już wycinka drzew oraz wyburzenia budynków stojących na trasie przebiegu ekspresówki. To najbardziej skomplikowany odcinek S1 To jeden z najbardziej skomplikowanych pod względem budowy i wykonania odcinków S1. Będzie bowiem przebiegał w trudnym terenie – trzeba będzie wybudować m.in. dwa tunele o długości ok. 830 m i 980 m oraz kilka estakad nad dolinami potoków. Trasa będzie z pewnością bardzo malownicza.

Inne odcinki trasy w przetargu By droga ekspresowa S1 była faktycznym ‘kręgosłupem” województwa śląskiego, oprócz budowy drugiej jezdni od Pyrzowic do Podwarpia oraz budowy obwodnicy Węgierskiej Górki, do zbudowania pozostał najdłuższy bo około 40-km odcinek między Mysłowicami i Bielsko-Białą. Ta część została obecnie podzielona na cztery odcinki, na których trwa procedura przetargowa mająca wyłonić ich wykonawców.

By droga była w pełni ekspresowa GDDKiA ogłosiła tez przetargi na projekt i przebudowę istniejących odcinków trasy między Dąbrową Górniczą a Podwarpiem. W planach była też przebudowa sosnowieckiego odcinka S1, ale te spaliły na panewce, choć miasto Sosnowiec zadeklarowało nawet wybudowanie za własne pieniądze węzła na tej drodze. Dzięki temu, dałoby się dojechać do terenów inwestycyjnych miasta przy trasie. Na razie jednak nie ma decyzji GDDKiA o finansowaniu dla tej inwestycji. Sosnowiec ma już tymczasem gotowy projekt węzła.

Cała droga ekspresowa S1 prowadzi od węzła Pyrzowice, gdzie łączy się z autostradą A1, do granicy Polski w Zwardoniu. Będzie liczyła 135 kilometrów i ma być gotowa w 2023 roku.