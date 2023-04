Tragiczny wypadek na A1 w Dobieszowicach! Młody kierowca stracił życie, pasażer w ciężkim stanie

Makabryczny wypadek na autostradzie A1 w Dobieszowicach

Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 16 kwietnia, około godziny 9:00. Z niewyjaśnionych przyczyn samochód marki Fiat na łódzkich rejestracjach wjechał w barierę przydrożną. Pojazd zatrzymał się dopiero kilkanaście metrów dalej.

AKTUALIZACJA, GODZINA 15.10

Sierż. szt. Marcin Szopa z będzińskiej policji sprecyzował, że do wypadku doszło na wysokości MOP Dobieszowice. „Kierujący fiatem nie dostosował prędkości do panujących warunków, wypadł z drogi i niestety poniósł śmierć na miejscu” - powiedział. Jak dodał, mężczyzna, który zginął w wypadku miał 28 lat. Osoba, która trafiła do szpitala w Piekarach Śląskich ma 22 lata