To najdroższy dom pod Będzinem i jeden z najdroższych w powiecie! Jest basen, wielki ogród, oczko wodne i piękne wnętrza...

Luksusowy dom pod Będzinem nadal na sprzedaż! Willa jak marzenie! Tak wygląda najdroższy dom do kupienia w powiecie! Ma powierzchnię aż 245 metrów kwadratowych i wybudowany został w 2012 roku. Położony jest na działce mającej blisko 15 tysięcy m2! Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

Cena najdroższego domu na sprzedaż w powiecie będzińskim wynosi 2 740 000 złotych! To najdroższa oferta z naszego powiatu w serwisie otodom.pl. Dom wybudowany został w 2012 roku. Jego powierzchnia całkowita to aż 245,60 m², położony jest na działce o powierzchni 14 908 m². Znajduje się na terenie miejscowości Malinowice w pow. będzińskim. Jest to dom typu bliźniak - jego lewa część jest w stanie deweloperskim.

Ten dom robi wrażenie!

To prestiżowy i rodzinny, 6-pokojowy dom o powierzchni całkowitej 245,60 m2 (mieszkalnej 193,30 m2), znajdujący się na zielonej działce o powierzchni 15 500 m2, zlokalizowanej w spokojnej i bezpiecznej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W skład nieruchomości wchodzi piętrowy budynek mieszkalny, do którego prowadzi wygodny, wybrukowany podjazd. Do tego taras z fantastycznym widokiem i basenem, zadbany ogród z dwoma oczkami wodnymi, piwniczka na wino, wędzarnia, drewutnia, budynek gospodarczy i dwustanowiskowy garaż w bryle budynku. Budynek jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Cały teren jest ogrodzony, a za zapewnienie wysokiego poczucia bezpieczeństwa Twojego i Twojej Rodziny odpowiada miłe, spokojne sąsiedztwo, videofon, instalacja alarmowa z monitoringiem, a za wysoki komfort klimatyzacja i ogrzewanie podłogowe - czytamy na stronie OD.

Jak informują pośrednicy zajmujący się sprzedażą tej nieruchomości, Rafał Kampczyk i Krzysztof Badan - Centralnym punktem domu jest duży, jasny i nowoczesny salon połączony z praktycznie zabudowaną kuchnią i jadalnią, a także wyjściem na słoneczny taras z basenem, idealnym dla rodzinnego spędzania czasu, spożywania posiłków i wypoczynku. Przestronna i dobrze zaaranżowana kuchnia ze spiżarnią sprawi, że pomieścisz w niej wszystkie najważniejsze elementy, dodatkowo zyskując sporo przestrzeni do gotowania. Wygodne, doskonale i estetycznie urządzone łazienki z prysznicem, sauną oraz przestrzenią do przechowywania wszelkich niezbędnych przedmiotów. Pozostałe 5 ustawnych pokoi, zaaranżujesz tak jak sobie życzysz, urządzając np. pokoje dziecięce, sypialnię czy gabinet do pracy. Dodatkowo na piętrze znajduje się praktyczna i pojemna garderoba.

Zalety nieruchomości: