To był piękny ślub! Paweł z Będzina i Kasia z Dąbrowy Górniczej są małżeństwem. "Ślub od pierwszego wejrzenia" na Zamku w Ogrodzieńcu Aleksandra Szatan

Ach co to był za ślub! Będę na "tak" do samego końca, zaufam ekspertom, zobaczymy co będzie - podkreślił Paweł z Będzina, oczekując na swoją przyszłą żonę, którą wybrali mu eksperci z TVN-owskiego programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Okazała się nią Kasia z Dąbrowy Górniczej. Para, podobnie jak pozostali uczestnicy telewizyjnego eksperymentu, wzięła ślub na Zamku Ogrodzienieckim w Podzamczu. Czy wytrwają w przysiędze?