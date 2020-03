Technik kryminalistyki z Będzina dzielił się swoją wiedzą z uczniami [ZDJĘCIA]

Na zaproszenie dyrekcji oraz grona pedagogicznego, w murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach pojawił się będziński technik kryminalistyki asp. sztab. Robert Grochowina. Wizyta stróża prawa w szkole to ważny element współpracy wojkowickiego liceum, prowadzącego klasy o profilu policyjnym, z będzińską komendą policji.

Spotkanie z licealistami to doskonała okazja, by w praktyczny sposób przybliżyć młodzieży specyfikę formacji oraz pracy w służbach mundurowych. Celem prelekcji było także zachęcenie licealistów do zaplanowania swojej dalszej kariery zawodowej w policyjnych szeregach. Na spotkaniu z uczniami liceum policyjny technik z pasją opowiadał o szerokiej gamie śladów i dowodów kryminalistycznych, pokazując przy tym, w jaki sposób są one zabezpieczane.