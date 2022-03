Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie świętuje 75-lecie. Z tej okazji trwa I Przegląd Teatrów Lalkowych

Jak informuje będziński teatr 110 rocznica urodzin Jana Dormana oraz 75 rocznica powstania Teatru Dzieci Zagłębia sprawiły, że rok 2022 rysuje się wyjątkowo. To okazja, by powołać do życia Pierwszy Przegląd Teatrów Lalek w Będzinie, podczas którego prezentują się zaproszone teatry, a także Wydziały Lalkarskie ze swoimi najnowszymi studenckimi propozycjami (Akademia Sztuk Teatralnych, Filia we Wrocławiu oraz Akademia Teatralna, Filia w Białymstoku).



I Przegląd Teatrów Lalkowych w Będzinie: 18-21 marca 2022 r.

Podczas przeglądu widzowie spotykają się z literaturą klasyczną, ale również propozycjami współczesnej literatury dla dzieci. Młodzi widzowie mogą spotkać się z interesującymi inscenizacjami wykorzystującymi różnorodne, często nowatorskie środki teatru lalek, a także z dużym przekrojem tematycznym – relacja ojca z synem, pełna uśmiechu opowieść o wspólnym gotowaniu dość skomplikowanej potrawy Spaghetti , czy też historia niezwykłej miłości sióstr, która potrafi przezwyciężyć nawet najtrudniejsze chwile. Spektakle skierowane są do widowni dziecięcej i młodzieżowej.