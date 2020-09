Te ulice i osiedla nie są zdaniem mieszkańców Będzina bezpieczne. Które miejsca lepiej omijać z daleka?

Będzin to miasto może niezbyt duże, ale dość rozległe. Bezpieczeństwo na jego ulicach ciągle się poprawia. Pilnują go m.in. dzielnicowi, którzy starają się reagować na osoby pijące alkohol czy bezdomnych, zaczepiających przechodniów. Nie brakuje też patroli policyjnych, ale nawet w samym centrum, na głównych ulicach całkiem często zdarza się, że nietrzeźwi mieszkańcy wychodzą z bram, oczekując kilku złotych na kolejne piwko czy winko.

To sami mieszkańcy najlepiej wiedzą więc, których rejonów lepiej unikać. Choć czasem trzeba się w nich pojawić. Jeśli jednak nie mamy takiej wiedzy, to o różnych zagrożeniach informuje także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, przygotowana przez policję.

Tam dokładnie możemy sprawdzić, jakie zgłoszenia zostały na niej zaznaczone. Na co wskazują sami będzinianie, czego się boją, co chcą zmienić, by w mieście żyło się bezpieczniej. Jeśli sprawdzimy wskazane ulice, osiedla, to będziemy wiedzieć, co się tam dzieje, na co możemy się natknąć.

Tak więc w Będzinie mieszkańcy wskazują najczęściej na niewłaściwe zachowania uczestników ruchu drogowego, ale również te miejsca, gdzie grasują wandale, gdzie nie można zawsze czuć się bezpiecznie. Gdzie to? Sprawdźcie w naszej galerii.