Taki będzie 2022 rok w Sławkowie. Jest nowy budżet. Jakie będą inwestycje, ile będzie kosztowała oświata?

Dochody Sławkowa w 2022 roku zaplanowane zostały na 44,6 mln zł, a wydatki na nieco ponad 45 mln zł. Najwięcej wydatków tradycyjnie przeznaczonych zostanie na zadania z zakresu oświaty i wychowania – ponad 12 mln zł, co stanowi 26,6 proc. wszystkich planowanych wydatków. Jak informuje miasto rządowa subwencja oświatowa nie pokryje nawet połowy wszystkich wydatków. Resztę będzie musiało dopłacić ze swojego budżetu samorząd.

Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynieść mają ponad 8,1 mln zł. Niewiele ponad 8 mln zł wyniosą wydatki na politykę rodzinną i pomoc społeczną.

Zaplanowane wydatki na inwestycje to prawie 4,9 mln zł (10,76 proc. wszystkich wydatków). To więcej o prawie 193 tys. zł niż w przyjętym budżecie na 2021 rok. Ponad połowa pochodzić będzie z pozyskanych przez miasto dotacji w ramach „Polskiego Ładu”, ponad 30 proc. to dotacje unijne. 170 tys. zł to pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu ograniczania niskiej emisji.