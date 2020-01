Tak wyglądał Sławków w latach 2001-2013 [ZOBACZCIE ZDJĘCIA]

To miasto przechodziło różne koleje losu, będąc raz w województwie małopolskim (1999–2001), raz w śląskim. Na zdjęciach – podczas zabawy sylwestrowej 31 grudnia 2001 roku – widać, jak mieszkańcy świętują właśnie ponowne przyłączenie do struktur administracyjnych województwa śląskiego, a konkretnie do powiatu będzińskiego.

Na zdjęciach widać także, jak pracuje sławkowski Euroterminal. W kwietniu 2003 roku uroczyście otwarta została tam rampa przeładunkowa, do której dotarły transportem kolejowym tury z Ukrainy. Jest także Zamek Biskupów Krakowskich, a w zasadzie jego ruiny, sławkowski rynek, słynna karczma Austeria czy stary cmentarz żydowski. Widać, jak remontowane są w 2002 roku chodniki.

Fotografie prezentują także m.in. zlot samochodów zabytkowych na rynku, wyremontowaną ulicę Garncarską czy też krzyż upamiętniający działający w tych okolicach podczas II wojny światowej oddział partyzancki starszego sierżanta Jana Henryka Miltona (pseudonim Ordon).