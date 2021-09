Szkoła Tańca i Ruchu Beleza w Siewierzu zaprasza. Tak wyglądała wielka inauguracja

W inauguracyjnym programie znalazły się zajęcia, tzw. wellness, jak joga oraz dużo zajęć tanecznych ze szkolnej oferty. Były również warsztaty dla zaawansowanych tancerzy kizomby (jeden ze styli tanecznych w szkole). Na każdych zajęciach sala była pełna ćwiczących. Był poczęstunek, nagrody i mnóstwo dobrej zabawy.

Wieczorem, po zajęciach, odbyła się pierwsza taneczna impreza z symbolicznym szampanem. Za konsolą zasiadła jedna z najbardziej popularnych DJ-ów w Polsce Dj Dotizinha z Warszawy która trzymała wszystkich na parkiecie aż do późnej nocy.

Szkoła Tańca i Ruchu Beleza to miejsce, które powstało z pasji do tańca. Właścicielem szkoły jest Maciej Zahorodny, tancerz, choreograf i trener par sportowych. Tańcem zajmuje się od 32 lat. Od dwóch lat wraz z rodziną jest mieszkańcem Siewierza.

- Liczymy na to, że nasza szkoła stanie się nie tylko miejscem, gdzie można się będzie nauczyć tańczyć czy poprawić kondycję, ale również będzie to miejsce spotkań dla mieszkańców. To pomoże w głębszej integracji oraz naładuje pozytywnie po pracy czy szkole - podkreśla Maciej Zahorodny.