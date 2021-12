Świąteczne jarmarki w weekend w Będzinie i Wojkowicach. Wspólne kolędowanie, konkursy, pokaz magii i rzeźbienia w lodzie

Pokaz magii, karuzela i wspólne kolędowanie w Będzinie

W Będzinie świąteczny jarmark odbędzie się w najbliższą niedzielę 19 grudnia na bulwarach czarnej Przemszy. Wszystko zaplanowane zostało w godzinach 15-19. Czekać będzie wiele przedświątecznych atrakcji:

karuzela łańcuchowa,

losowanie upominków i choinek,

warsztaty plecionkarskie,

pokaz magii i iluzji

żywe rzeźby

Będzie także wspólne kolędowanie z artystami Teatru Dzieci Zagłębia oraz Gabrielą Kapczuk z gitarzystą, którzy zaprezentują się na scenie. Dla najbardziej potrzebujących na miejscu czekać będzie ciepły posiłek oraz paczki Caritas.

Pierwszy Jarmark Świąteczny w Wojkowicach z atrakcjami

To będzie pierwsze takie wydarzenie w Wojkowicach, przygotowane przez miasto oraz Miejski Ośrodek Kultury. By, zbaczyć, co będzie działo się w Parku Miejskim w okolicach muszli koncertowej, warto wybrać się tutaj w sobotę 18 grudnia oraz niedzielę 19 grudnia w godzinach 12-20.