Studniówka 2020 uczniów Zespołu Szkół Sportowych [ZDJĘCIA, CZĘŚĆ II]

Na balu studniówkowym zjawili się wraz z osobami towarzyszącymi uczniowie dwóch klas maturalnych. To lekkoatleci, pływacy, siatkarki i koszykarze, którzy przez ostatnie lata szlifowali w dąbrowskiej szkole mistrzowską formę. I trzeba przyznać, że z dużymi sukcesami. Nie mogło oczywiście zabraknąć rodziców oraz grona nauczycielskiego, które doczekało się tego wieczoru wielu podziękowań za wspólnie spędzone chwile. Każdy z nauczycieli został też wyróżniony w osobnej, wyjątkowej kategorii.

Było też oczywiście dobre jedzenie, smakowity tort, no i świetna zabawa na parkiecie m.in. w rytm polskich i światowych przebojów. Jakby tego było mało uczniowie Zespołu Szkół Sportowych przygotowali także specjalny performance. Był to występ zaskakujący i ekscytujący, który wywołał wiele uśmiechu na twarzach uczestników maturalnego balu. Sami zobaczcie na zdjęciach w galerii, jak to wszystko wyglądało...

Nie zabrakło też oczywiście życzeń skierowanych do maturzystów, wszak przed nimi egzamin dojrzałości.

- Drodzy maturzyści. Nie tak dawno dokonaliście wyboru szkoły, by osiągnąć zamierzone cele. Teraz wiecie, że wybór szkoły sportowej był dobrym wyborem, dzięki któremu nabyliście nową wiedzę i nowe umiejętności, które na pewno zaowocują w przyszłości. Zdobyta wiedza zostanie jednak zweryfikowana podczas matur i kolejnych egzaminów, jakie was czekają – mówił Andrzej Latosik, dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej. - Wierzę głęboko, że wyjdziecie z tego obronną ręką. Tak jak wielu z tych, którzy przed wami kończyli tę szkołę. Sukces w życiu można osiągnąć tylko własną pracą, wytrwałością i uporem. Podczas egzaminu i w dalszym życiu nie zawiedźcie przede wszystkim siebie, ale również rodziców i nauczycieli. Dziękuję za wszystkie wasze sukcesy edukacyjne i sportowe, które potwierdziły, że można być bardzo dobrym uczniem i wielkim sportowcem. Dziś czeka was dobra zabawa. Studniówkowa noc jest wyjątkowa i ma szczególne znaczenie. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej. Życzę wam szampańskiej zabawy – dodał.