Strażacy z powiatu będzińskiego przekazali mnóstwo sprzętu kolegom z Ukrainy. To m.in. węże pożarnicze, ubrania, torby medyczne

- Gratulacje dla wszystkich jednostek, które tak szybko odpowiedziały na apel o pomoc. Udało nam się zgromadzić wiele potrzebnego dziś na Ukrainie sprzętu. To, co zostało przez nas skompletowane trafi częściowo do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Częstochowie a także do Komendy Wojewódzkiej PSP. Stamtąd cały sprzęt zostanie odpowiednio rozdysponowany i przekazany naszym wschodnim sąsiadom – mówi starszy kapitan Krystian Biesiadecki, rzecznik prasowy KP PSP w Będzinie.