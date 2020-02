Strajk górników w Sławkowie. Związkowcy zablokowali tory euroterminalu, protestują przeciw importowi rosyjskiego węgla

We wtorek 18 lutego, od rana trwa blokada szerokich torów na euroterminalu Sławków. To akcja związkowców z Sierpnia 80. Mają dość importu rosyjskiego węgla.

Około godz. 8 tory prowadzące do euroterminalu w Sławkowie blokują związkowcy Sierpnia 80.

- To tu przyjeżdża koleją rosyjski węgiel, który zabiera nasze miejsca pracy i odbiera nam prawo do podwyżek - mówi Bogusław Ziętek, szef "Sierpnia 80".

- To jest symboliczny, ale sugestywny w przekazie protest, bowiem słyszymy wiele frazesów i zapewnień, ze strony polityków, za którymi nie idą konkretne działania - mówi nam Patryk Kosela, rzecznik prasowy Komisji Krajowej WZZ "Sierpień 80". - A tymczasem do Polski cały czas płynie szerokim strumieniem i właśnie po szerokim torze z Rosji, który najdalej dociera do Sławkowa, węgiel. Dodaje, że to są ogromne ilości, ogromne zwały węgla, które zalegają na terenie Euroterminalu, a potem ciężarówkami wywożone są dalej w głąb naszego kraju.

- To nie jest sytuacja normalna, zwłaszcza że mamy nasz, krajowy węgiel. Dlatego będziemy protestować do skutku. Nie wykluczamy kolejnych akcji protestacyjnych na granicy, gdzie szerokim torem wjeżdża do nas rosyjski węgiel. Będą to blokady, a być może nawet trzeba będzie przyspawać pociąg do szyn. We wtorek nasza akcja protestacyjna potrwa kilka godzin, na pewno do południa, liczymy bowiem, że osiągnie odpowiedni efekt, że wreszcie zapadną satysfakcjonujące nas decyzje – dodaje Kosela. Wczoraj związkowcy pojawili się między innymi w biurze premiera Mateusza Morawieckiego w Katowicach czy w biurze wiceministra Adama Gawędy w Wodzisławiu Śląskim. To kolejna akcja, która miała zwrócić uwagę z problemem importu zagranicznego węgla do Polski, podczas gdy - zdaniem związkowców - "nasz węgiel" zalega na kopalnianych zwałach.

Przypomnijmy, że w poniedziałek, 17 lutego, w kopalniach i zakładach należących do Polskiej Grupy Górniczej w województwie śląskim odbywał się strajk górników.

Pracownicy chcą zarabiać więcej i domagają się wysokich podwyżek, jednak ich żądań nie chce spełnić zarząd spółki. Strajk ostrzegawczy to tylko jeden z punktów akcji, którą chcą przeprowadzić górnicy. Później czeka nas jeszcze referendum strajkowe i manifestacja w Warszawie.

Niedawno organizacje związkowe w kopalni zespołowej KWK ROW (Ruch Jankowice, Chwałowice, Rydułtowy i Marcel) przeprowadziły akcję, w ramach której blokowały przejścia graniczne i tory, którymi transportowano do kopalni węgiel. - Na zwałach kopalni zalega tak dużo węgla, że wkrótce wydobycie na tychże kopalniach trzeba będzie zatrzymać, a górników odesłać na przymusowe postojowe - mówili związkowcy.

Związkowcy twierdzą, że na zwałach kopalni „Jankowice” leży ponad 260 tysięcy ton węgla, podczas gdy całkowita pojemność tych zwałów wynosi niewiele ponad 300 tys. Na zwałach kopalni „Rydułtowy” ma leżeć ok. 20 tys. ton, a pojemność tych zwałów to nieco ponad 50 tysięcy ton i przy dziennej produkcji 8 tys. ton, która w całości idzie na zwały, kopalnia - ich zdaniem - za kilka dni stanie.