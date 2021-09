Stowarzyszenie Kobiet 18 plus świętuje 10-lecie. Pojawi się jubileuszowa aleja drzew - Aleja Przyszłości

Uroczystość obfitowała w momenty symboliczne, wśród których najważniejszym była dekoracja alei 12 drzew. Każde drzewo ozdobiono sercem z imionami członkiń stowarzyszenia. Drzewa, w asyście druhów Ochotniczej Straży Pożarnej, zostaną posadzone w Dąbiu, tworząc Aleję Przyszłości.

- Drzewo to symbol. Symbol siły - jak siła kobiet, symbol życia - jak życie, które może dać tylko kobieta. To symbol obfitości, bo karmi ludzi, ptaki i zwierzęta- jak kobieta, która karmi swoje potomstwo. I wreszcie, poprzez silne korzenie- drzewo jest symbolem powiązania z Matką Ziemią, która nas żywi i chroni- tak, jak silne jest przywiązanie kobiety do rodziny, społeczności, do miejsca w którym żyje - przyznała prezeska stowarzyszenia Grażyna Polasiak.

- Posadzenie alei drzew zwanej Aleją Przyszłości, to także nasz wartościowy wkład w poszanowanie środowiska naturalnego i ochronę przyrody. To zwrócenie uwagi całej lokalnej społeczności na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne, to proekologiczna postawa stanowiąca wyraz nowoczesnego patriotyzmu XXI wieku. Działania naszej organizacji na rzecz środowiska naturalnego mają znaczenie wspólnotowe, ekologiczne i perspektywiczne - wybrzmiały słowa jednej z członkiń stowarzyszenia.