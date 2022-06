Spółdzielnia Mieszkaniowa Wspólnota w Będzinie zaprasza na festyn z okazji Dnia Dziecka

W sobotę 4 czerwca Osiedle Zamkowe opanują najmłodsi, radośni mieszkańcy Będzina. Przy akompaniamencie wesołej muzyki dzieci będą miały okazję wziąć udział w specjalnie przygotowanych animacjach, skakać na dmuchanym zamku, tańczyć, puszczać wielkie bańki mydlane i razem z opiekunami wystartować w rodzinnym turnieju. Na milusińskich czekają także konkursy, tor przeszkód, gry XXL, ścieżka sensoryczna, kącik konstruktora, rzut do celu oraz pokazy strażackie.

- Dzień Dziecka to świetna okazja do wspólnych aktywności z dziećmi. Na co dzień rodzice często mają wiele obowiązków i zajęć, dlatego w ten weekend chcemy zorganizować to, co dla dzieci najpiękniejsze – rodzinną zabawę. Mamy nadzieję, że atrakcje, które przygotowaliśmy, wywołają uśmiechy także na twarzach dorosłych. Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do udziału w naszym festynie – mówi Paweł Wiśniewski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota.

Zabawa odbędzie się na terenach zielonych przy ul. Chrobrego 16, od godziny 10 do 16. To doskonała okazja, aby spędzić wspólnie czas na świeżym powietrzu.