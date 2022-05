Sławkowska Noc Muzeów powraca w sobotę 14 maja. Co nas czeka?

Początek w tym roku w sobotę 14 maja o godzinie 15 w Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej w Sławkowie. Czekają specjalne atrakcje, między innymi: wystawa kowalstwa artystycznego Jacka Włodarczyka, koncert Łukasza Dembińskiego na magicznym handpanie, zwiedzanie z przewodnikiem, animacje i zabawy, pokazy kowalstwa, gra miejska, poszukiwanie skarbu. Organizatorem wydarzenia jest MOK Sławków.

Kowalstwo

Jeżeli ktoś kojarzy kowalstwo tylko i wyłącznie z dawną profesją, to już 14 maja podczas Sławkowskiej Nocy Muzeów 2022 będzie miał okazję przekonać się, że to rodzaj sztuki współczesnej. A wszystko to za sprawą wystawy kowalstwa artystycznego Jacka Włodarczyka.

Jacek Włodarczyk, jak sam mówi, od ponad trzydziestu lat „siłuje się z żelazem”. W tym fachu nie ma dla niego tajemnic. W dziedzinie kowalstwa artystycznego jest w stanie podjąć się każdego zadania. Od najmłodszych lat interesowało go żelazo, obróbka, możliwości praktycznego zastosowania metalu, ale na tym nie kończyły się jego zainteresowania. W metalu pociągała go, przecież nie tak oczywista - plastyczność, możliwość kształtowania rozgrzanego do czerwoności żelaza i poprzez nadawanie mu formy, poszukiwania artystycznego wyrazu.