Sławków: zmiany na skrzyżowaniu DK 94 z ulicą Okradzionowską

Jak udało się ustalić w katowickim oddziale GDDKiA, samochody wyjeżdżające z obu stron powiatowej ulicy Okradzionowskiej nie będą już mogły przecinać drogi krajowej. Pozostawiona zostanie jedynie możliwość skrętu w prawo.

Zmiany są efektem interwencji władz Sławkowa w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

– W lipcu ubiegłego roku alarmowaliśmy zarządcę drogi, że istnieje potrzeba podjęcia pilnych działań poprawiających bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu, że dochodzi tam do dużej liczby zdarzeń drogowych – przypomina burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Po tragicznym wypadku z 2 listopada 2019 roku, w którym życie straciły dwie osoby, ponowiłem żądanie wprowadzenia rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo kierowców i pieszych w rejonie feralnego skrzyżowania.

Droga Krajowa nr 94 jest alternatywą dla tych kierowców, którzy nie korzystają z autostrady A4, by dostać się np. do Krakowa czy Katowic. Ruch jest w tym miejscu zawsze ogromny, a kierowcy nie zawsze potrafią zachować ostrożność. Na DK 94 wielokrotnie dochodziło do groźnych wypadków. W kwietniu tego roku zginął tutaj również 32-letni motocyklista. Z pewnością nowa organizacja ruchu sprawi, że będzie się tędy jechało bezpieczniej.