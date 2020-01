Sławków: wielki turniej rycerski. Zacięte i widowiskowe walki ZDJĘCIA, WIDEO

Uczestnicy turnieju stawili się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II przy ul. gen . Sikorskiego 4. Walczą najlepsze polskie drużyny, ekipy z Czech oraz łączona ekipa z skandynawska, składająca się głównie z Finów i Duńczyków. W sumie to 12 zespołów. W grupie walczą: Taboryci, Prague Trolls, Legenda Północy 1, Orzesze Niepokorni, Rycerski Klub Sportowy Silesia i KS Rycerz 2 z Łodzi. W grupie B znalazły się ekipy: KS Rycerz 1 z Łodzi, Legenda Północy 2, Sierotki, MFC Vysocina, Norska oraz MFC Slazko. Najlepsze zespoły zmierzą się w ćwierćfinałach, półfinałach, aż poznamy zwycięzcę.

Podczas walk wielokrotnie łamały sie topory, a zbroje po pierwszych walkach trzeba było szybko naprawiać, by nadawały się do kolejnych starć.

- Tutaj nikt się faktycznie nie oszczędza. To prawdziwa walka, bowiem właśnie podczas takich turniejów obserwowani są zawodnicy, którzy potem mają szansę na reprezentowanie Polski w kadrze narodowej – mówi Tomasz Konopka, prezes i dowódca Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin. - Drużyny liczą ośmiu zawodników. W starciu bierze udział pięciu. Wygrywa ta ekipa, która dwukrotnie pokona przeciwników. A by to się stało np. rycerze drużyny przeciwnej muszą zostać powaleni na ziemię albo nie są w stanie kontynuować walki z racji uszkodzenia zbroi, kontuzji. Jeśli zostaje w walce jeden rycerz a za przeciwników ma trzech, czterech, to też wynik walki jest raczej przesądzony – dodaje.