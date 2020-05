Sławków: utrudnienia drogowe. Nie przejedziemy ul. Hrubieszowską

Do 29 maja br. obowiązywać będą objazdy, wytyczone przez wykonawcę prac i zatwierdzone przez Powiatowy Zarząd Dróg. Objazd dla pojazdów do 2,5 tony, komunikacji miejskiej i służb komunalnych odbywa się ulicami: Krakowską, Wrzosową, Miedawa, przez Dębową Górę do Szerokotorowej i Hrubieszowskiej. Samochody ciężarowe o masie powyżej 2,5 tony jadą objazdem przez Dąbrowę Górniczą.

Częściowej zmianie uległo również kursowanie komunikacji publicznej. Jak informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego, linie autobusowe kursują wyznaczonymi trasami objazdowymi:

- linia nr 49 kończy i rozpoczyna swój bieg na przystanku SŁAWKÓW OWOCOWA;

- linia nr 949 kursuje na trasie do i z Rynku w kierunku Dębowej Góry i Burek ulicami: Krakowską, Wrzosową, Miedawa, do ulicy Szerokotorowej. W celu zapewnienia połączeń przesiadkowych z i na linię nr 49, na trasie: SŁAWKÓW RYNEK – SŁAWKÓW OWOCOWA uruchomiona zostanie tymczasowa linia autobusowa oznaczona numerem 949A. Kursy tej linii umożliwią połączenia z linią nr 49 na przystankach: SŁAWKÓW KORZENNA i SŁAWKÓW OWOCOWA;

- całkowicie wyłączone z obsługi zostały przystanki: SŁAWKÓW KOLEJOWA, SŁAWKÓW DWORZEC PKP, SŁAWKÓW POCZTA, SŁAWKÓW SZKOŁA, SŁAWKÓW ŚWIĘTOJAŃSKA, SŁAWKÓW URZĄD MIASTA (SIEWIERSKA). Natomiast przystanki: SŁAWKÓW RYNEK, SŁAWKÓW OLKUSKA i SŁAWKÓW ZWM zostały wyłączone z obsługi linii 49;

- linia nr 959 – trasa pozostała bez zmian. W dni robocze zawieszone zostały dwa poranne kursy o odjazdach z przystanków początkowych: 5:57 – SŁAWKÓW RYNEK oraz 6:02 – SŁAWKÓW MIEDAWA TARTAK. Zadania tych kursów realizuje linia nr 949A.