Sławków protestuje. Nie chce u siebie tirów z Dąbrowy Górniczej po zamknięciu ul. Strzemieszyckiej

- Boimy się o bezpieczeństwo nasze i naszych dzieci. To już nie jest kwestia mniejszego czy większego komfortu mieszkania, ale sprawa zdrowia i życia. A teraz ruch ma jeszcze wzrosnąć. Jesteśmy już doprowadzeni do ostateczności, po prostu zablokujemy drogę i nie przejedzie tędy żaden tir – zapowiada sławkowski radny Grzegorz Maciążek.

Zdaniem władz Sławkowa jedynym rozwiązaniem, które skutecznie i raz na zawsze rozwiązałoby problem obciążenia ruchem ciężarówek dojeżdżających do terenów gospodarczych związanych z szerokim torem, może być w ocenie samorządowców jedynie budowa łącznika pomiędzy S1 a Euroterminalem. O realizację inwestycji na szczeblu rządowym zabiegają od lat nie tylko włodarze miast i gmin Zagłębia, ale między innymi również spółki prowadzące tam swoją działalność. Łącznik, zapisany jako przedsięwzięcie do realizacji w rządowym kontrakcie terytorialnym dla województwa w 2014 roku, wciąż jednak pozostaje pieśnią bliżej nieokreślonej przyszłości, bo rząd nie kwapi się do realizacji tej wielomilionowej inwestycji.

– W marcu tego roku wprowadziliśmy ograniczenie na odcinku od ul. Zakawie do ul. Rudnej. To jednak niewiele pomogło, ruch ciężarowy nadal był duży, stanowił sporą uciążliwość dla mieszkańców i negatywnie odbiła się na stanie nawierzchni lokalnych dróg – dodaje prezydent Bazylak.

Na odcinku ulicy Strzemieszyckiej od skrzyżowania z DW 790 do ul. Zakawie od środy 3 czerwca br. obowiązuje zakaz ruchu dla ciężarówek. Pojazdy powyżej 7 ton będą mogły tam jeździć tylko w ściśle określonych przypadkach. To drugi etap zmian organizacji ruchu na ul. Strzemieszyckiej w dzielnicy Strzemieszyce Wielkie.

Zakaz ruchu dla pojazdów o masie powyżej 7 ton obowiązuje od skrzyżowania z DW 790 do ul. Zakawie, czyli od posesji numer 41 do 330 przy ul. Strzemieszyckiej. Nie będzie dotyczył autobusów miejskich, służb komunalnych oraz pojazdów dojeżdżających do nieruchomości na tym odcinku, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Odstępstwem będzie także dojazd od ul. Strzemieszyckiej do firm przy ul. Rudnej, Rodzinnej i Ciołkowizna.

By jeszcze bardziej zmniejszyć ruch ciężarowy na ul. Strzemieszyckiej, analizowana jest obecnie możliwość dobudowy łącznika pomiędzy ul. Szklanych Domów i Fabryczną. Dzięki niemu możliwe byłoby wyprowadzenie części transportu na DW 790, a przez nią na DK 94, z pominięciem wielu obszarów zabudowanych domami.