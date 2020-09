Sławków: pijany maszynista lokomotywy zatrzymany przez policjantów

Do zdarzenia doszło na terenie Sławkowa. Do pracujących w tamtejszym komisariacie stróżów prawa dotarła informacja o maszyniście, obsługującym na terenie terminala przeładunkowego spalinową lokomotywę. W takcie rozmowy, przełożony 59-latka zwrócił uwagę na bardzo wulgarne zachowanie pracownika, które mogło świadczyć, iż znajduje się on pod wpływem alkoholu.

Przybyli na miejsce policjanci sprawdzili trzeźwość mężczyzny. Jak wykazało badanie, w jego organizmie znajdowało się prawie 1,5 promila alkoholu. Dalszym losem nietrzeźwego maszynisty zajmie się teraz sąd i prokurator. Poza dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy, 59-latkowi grozi teraz także kara do 2 lat więzienia.