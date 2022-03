Sławków: pijany kierowca zaoferował policjantom osiem stówek, by go puścili. Potem chciał dołożyć jeszcze więcej pieniędzy

Policjanci drogówki z Będzina w miniony weekend w Sławkowie na ulicy Hrubieszowskiej zatrzymali do kontroli samochód marki Citroen. Pojazd zwrócił uwagę mundurowych, bo kierowca jechał bardzo wolni i niepewnie. Nerwowe zachowanie kierowcy wskazywało, że może on mieć sporo na sumieniu.

Stróże prawa poddali mężczyznę badaniu policyjnym alkomatem, które wskazało ponad promil alkoholu w jego organizmie. Jakby tego było mało, policjanci ustalili, że kierowca w ogóle nie powinien znajdować się za kółkiem. Nawet gdyby był trzeźwy, nie mógłby kierować samochodem, bo obowiązuje go aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Okazało się, że już wcześniej zatrzymano mu prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu.

Kiedy mundurowi wykonywali swoje czynności służbowe, zdesperowany 54-latek próbował „wykupić” swoje zatrzymanie.

- Zaproponował mundurowym 800 złotych w zamian za odwiezienie go do domu. Kierujący został poinformowany o tym, że już sama taka propozycja może stanowić przestępstwo. Nie zważając jednak na to, mężczyzna kontynuował korupcyjne propozycje. Ponownie złożył swoją ofertę stróżom prawa, tym razem proponując jeszcze większe pieniądze, które posiada w miejscu zamieszkania - relacjonują będzińscy policjanci.

Policjanci zatrzymali ostatecznie mieszkańca Sławkowa, który po nocy spędzonej w policyjnej celi usłyszał zarzuty. Za próbę przekupienia policjantów grozi mu nawet 8 lat więzienia.