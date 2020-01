Sławków: para łosi pojawiła się w centrum. Ktoś chce, by zginęły?

Tymczasem dokarmianie dzikich zwierząt grozi bardzo poważnymi konsekwencjami dla ludzi i przyrody. Zagrożenie potęguje fakt, iż proceder ten ma miejsce w pobliżu drogi krajowej nr 94, co może prowadzić do śmiertelnego potrącenia zwierząt, a także poważnych w skutkach wypadków.

- Wszystko wskazuje na to, że pewnej osobie lub osobom ewidentnie zależy na doprowadzeniu tych zwierząt do śmierci. To bardzo poważne zagrożenie także dla uczestników ruchu drogowego, pamiętać należy bowiem, że dorosły osobnik ważyć może nawet 700 kilogramów – informuje Maksym Pięta z Urzędu Miasta w Sławkowie.

Jak podkreśla, wyrzucany przez ludzi pokarm zaburza naturalne instynkty i cykl życiowy dzikich zwierząt. Szkodzi też ich zdrowiu, a zmieniając zachowania stanowić może pierwszy krok do ich oswajania się z ludźmi. Zachowanie dzikiego zwierzęcia, nawet częściowo oswojonego, pozostaje nieprzewidywalne i może być wysoce niebezpieczne dla ludzi.