Sławków: Miejski Ośrodek Kultury już po modernizacji. Zobaczcie zdjęcia i wideo

- Była to z pewnością najważniejsza inwestycja w 2019 roku w Sławkowie. To nowoczesny, ekologiczny, doskonale przystosowany do świadczenia usług kulturalnych budynek. Mam nadzieję, że mieszkańcy przez wiele lat będą cieszyć się z efektów tej długo oczekiwanej inwestycji - podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.