Sławków: do maja 2020 roku mieszkańcy zapłacą więcej za wywóz śmieci

Sama opłata marszałkowska to 35 proc. ceny za każdą tonę wyprodukowanych przez sławkowian odpadów. Wśród pozostałych powodów podwyżki wskazać należy chociażby ostatni bardzo mocny wzrost płacy minimalnej i wskaźnik inflacyjny. Załamał się również krajowy rynek surowców wtórnych. Aktualne ceny skupu kształtują się znacznie poniżej progu opłacalności. Co więcej, zgodnie z zaleceniami regionalnych izb rachunkowych system gospodarowania odpadami powinien się równoważyć z wnoszonymi przez mieszkańców opłatami. Opłata powinna być tak wyliczona, aby pokrywać koszty funkcjonowania systemu. Ich całość spada więc na mieszkańców.

- Przejście na indywidualny system odbioru odpadów uchroni nas od konieczności podniesienia ceny do 40 zł miesięcznie od osoby. Jednocześnie pomoże w likwidacji zjawiska podrzucania do stanowisk kontenerowych na terenie miasta odpadów przez mieszkańców okolicznych gmin, Bolesławia, Bukowna czy Olkusza. Proceder ten trwał, pomimo nakładania na takie osoby mandatów. Teraz nasi mieszkańcy zapłacą tylko za swoje śmieci – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Również inne samorządy czekać będzie w najbliższym okresie kolejna fala podwyżek cen wywozu śmieci. Na dostosowanie się do nowych przepisów gminy mają bowiem czas do września. Termin wprowadzenia w życie zmian uzależniony jest przy tym od okresu obowiązywania dotychczasowych umów z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów od mieszkańców. Żeby ograniczyć koszty i nie musieć podnosić w sposób drastyczny stawki dla mieszkańców, w najbliższych tygodniach zmieni się w Sławkowie system odbioru odpadów. Znikną zbiorcze stanowiska kontenerowe, a odpady będą odbierane od mieszkańców indywidualnie.

Z nowego systemu wyłączone zostały też odpady wytwarzane przez podmioty gospodarcze, które niejednokrotnie produkowały ich znacznie więcej, niż deklarowały, wyrzucając je przy tym do stanowisk na odpady, które przeznaczone były tylko dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Wskutek tego zbiorowy system nie był szczelny. Po wprowadzeniu systemu indywidualnego odbioru śmieci mieszkańcy będą więc płacić wyłącznie za siebie. Przedsiębiorcy w nowych przepisach są zobowiązani bowiem do zawarcia odrębnych umów na odbiór odpadów, a wypełnienie tego obowiązku będzie objęte kontrolami.

- Bardzo istotna dla funkcjonowania systemu odpadowego w Sławkowie będzie także społeczna odpowiedzialność mieszkańców za to, ile odpadów będą wytwarzać i w jaki sposób z nimi postępować. Segregacja będzie musiała być kategorycznie przestrzegana, a wszystkie odpady „problemowe” jak gruz, lakiery, opony czy elektrosprzęt przekazywane do GPSZOK przy ulicy Hallera, który wraz z wejściem w życie nowego systemu znacząco zwiększy swoją dostępność dla mieszkańców – mówi pełnomocnik burmistrza ds. ochrony środowiska Maksym Pięta. Do mieszkańców oprócz harmonogramów odbioru odpadów trafią w tym roku także ulotki, które podpowiedzą co i jak segregować, a także w jaki sposób pozbyć się danego rodzaju odpadu.

Warto podkreślić, że w uchwalonej stawce znajduje się też koszt pojemników na odpady, w które wyposażeni zostaną mieszkańcy. Będzie więc inaczej niż w części innych gmin, gdzie koszt ten mieszkańcy musieli ponieść dodatkowo. Dzięki temu uda się uniknąć jednorazowego wydatku w wysokości znacznie przekraczającej 100 złotych.