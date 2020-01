Sławków: do Euroterminalu dotrze pierwszy pociąg z Chin

Pierwszy pociąg intermodalny szerokim torem rozpoczął swoją podróż w chińskim Xi’an 24 grudnia 2019 roku, a wyznaczoną trasę ma pokonać po dwóch tygodniach.

Pociąg przejedzie w sumie 9477 km przez Chiny, Kazachstan, Rosję, Ukrainę i wjedzie do Polski przez przejście graniczne Izov/Hrubieszów. Od Dostyku na granicy chińsko-kazachskiej, aż do stacji końcowej Sławków LHS pociąg będzie jechał trasą szerokotorową 1520 mm.

- Oznacza to, że nie będzie konieczności przeładunku kontenerów na granicy z Unią Europejską. Jest to pierwszy przewóz Nowym Jedwabnym Szlakiem do Europy z wykorzystaniem linii LHS oraz Euroterminala Sławków – informuje PKP LHS.

29 grudnia 2019 roku kontenery przeładowane zostały na granicznej stacji Alashankou/Dostyk na platformy 1520 mm i potem pociąg przemieszczał się po terytorium Kazachstanu.

Projekt realizowany jest przez PKP LHS sp. z o.o., Xian Free Trade Port Construction and Operation Co., Ltd. oraz partnerów PKP LHS z Kazachstanu.