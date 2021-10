Sławków: biznesmen wyjechał na delegację i przepadł. Policja w 2020 r. zatrzymała jego żonę. Teraz akt oskarżenia o zabójstwo trafił do sądu

Zaginięcie i zabójstwo przedsiębiorcy

17 maja 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie kobieta zgłosiła zaginięcie męża. Był on zamożnym przedsiębiorcą. Według zawiadamiającej zachowanie jej męża w chwili opuszczania miejsca zamieszkania było normalne i nic nie wskazywało, by miał on jakieś problemy.

56-latek był właścicielem dużej firmy produkcyjnej i miał kilka dni wcześniej pojechać na umówione spotkanie biznesowe, z którego już nie wrócił. Dwa miesiące później, dokładnie 4 lipca 2017 roku, w lesie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pod Włocławkiem myśliwy natknął się na zawinięte w folię zwłoki.

- Po przeprowadzeniu oględzin policjanci ustalili, że najprawdopodobniej jest to zaginiony w maju mieszkaniec Sławkowa. Jego tożsamość ostatecznie potwierdziło badanie porównawcze DNA - informowała wówczas Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

Przyczyną zgonu stały się doznane urazy klatki piersiowej. Zdaniem biegłego powstały one w wyniku działania osób trzecich.



Szokujące ustalenia śledztwa