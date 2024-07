Sklepy wycofują to w wakacje! Na liście piwo, chleb, mąka, wędliny... - masz to w domu? Sprawdź LISTĘ lipiec 2024 red.

Sklepy wycofują to w wakacje! W czwartek 25 lipca Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowy komunikat o kolejnym wycofanym produkcie - tym razem jest to piwo. I to może przerazić kierowców - jedna z etykiet sugeruje w nim, że jest bezalkoholowe, gdy w rzeczywistości są w nim procenty!