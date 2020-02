Siewierz: zamek biskupów krakowskich w przebudowie. Co się zmieni? ZDJĘCIA

W 2019 roku wyremontowany został drewniany most, prowadzący na zamek w Siewierzu. Trzeba było wymienić wszystkie wymagające tego elementy drewniane. To wszystko po to, by było bezpiecznie.

Prace będą kosztować 120 tysięcy złotych. 100 tys. zł jako dotację celową przekazał na ten cel Urząd Miasta i Gminy Siewierz, natomiast 20 tys. zł dołożyła fundacja zamku w Siewierzu.