Siewierz: w środę 15 kwietnia kolejna partia maseczek trafi do mieszkańców

W przypadku nieodebrania maseczki można będzie ją odebrać w późniejszym terminie w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz lub u sołtysów danej miejscowości. Zamówione maseczki napływają do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz sukcesywnie. Dystrybucja jest dostosowywana do ilości otrzymanych danego dnia maseczek. O kolejnych miejscach dystrybucji mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

- Druhowie będą używać systemu nagłaśniającego samochodów pożarniczych, aby poinformować o tym, że znajdują się w okolicy. Apelujemy, aby przy odbiorze zachować niezbędne środki bezpieczeństwa higienicznego i nie wychodzić poza granicę własnej posesji. Strażacy, zaopatrzeni w rękawiczki i maseczki ochronne , podejdą do Państwa, aby przekazać maseczki. Liczba przekazanych maseczek będzie zgodna z deklarowaną liczbą osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, na podstawie składanych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi - informują organizatorzy akcji.

Prosimy o śledzenie informacji na oficjalnej stronie www.siewierz.pl oraz na portalu Facebook - na stronie "Gmina Siewierz" (https://www.facebook.com/GminaSiewierz/).

Jak prawidłowo nosić maseczkę ochronną?

Przed jej założeniem należy umyć lub zdezynfekować ręce. Suchą maseczkę zakładamy przed wyjściem z domu w miejsce publiczne. Maska powinna być założona na usta i nos oraz musi dobrze przylegać do twarzy. Nie należy dotykać jej zewnętrznej części. Maseczkę należy również prawidłowo ściągać i dezynfekować. Aby ją zdjąć chwyć za gumki podtrzymujące materiał na twarzy i zdejmij je z głowy. Po zdjęciu umyj ręce. Nie odkładaj maseczki na żadną z powierzchni tylko od razu wrzuć do kosza na pranie. Po wypraniu i wysuszeniu należy ją wyprasować z użyciem maksymalnej temperatury oraz przechowywać w jednorazowym woreczku. Maseczkę można również zdezynfekować roztworem alkoholu (minimum 70%) i zostawić do wyschnięcia, aby założyć ją ponownie.