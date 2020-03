Siewierz na starych, unikatowych fotografiach. Tak wyglądało miasto w latach 1918-1939. Zobaczcie!

Burmistrz Wojkowic wysłał pisma do arcybiskupa Skworca i biskupa Kaszaka. Chodzi o koronawirusa

Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba podjął decyzję o zamknięciu Urzędu Miasta. Wystosował też dwa pisma, skierowane do biskupów, w których apeluje o to, by przedstawiciele kościoła zaapelowali do wiernych, by nie przychodzili do kościołów.