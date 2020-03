Siewierz Jeziorna rośnie. Nowe mieszkania wprowadza do sprzedaży Murapol.

Budynki mają 4 kondygnacje. Oferowane lokale są 2-, 3- i 4-pokojowe, o metrażach od 30 do 59 mkw. Do mieszkań na parterze należą przydomowe ogródki, a balkony będą na wyższych piętrach. Sprzedawane od marca 2020 mieszkania należą do osiedla Murapol Siewierz Jeziorna, powstającego w ramach zrównoważonej dzielnicy Miasteczko Siewierz Jeziorna.

Grupa Murapol rozpoczęła na początku marca 2020 oferowanie 165 lokali mieszkalnych w pięciu budynkach w ramach trzeciego etapu inwestycji realizowanej w Siewierzu Jeziornej. Wszystkie obecnie wprowadzone do oferty mieszkania wyposażone zostaną w pakiet antysmogowy oraz opcję smart home. Aktualna oferta stanowi część „projektu1000”, w którym do komercjalizacji w jednym czasie trafiło ponad 1 tys. lokali w sześciu miastach w Polsce.

Pierwszy etap inwestycji został nagrodzony w konkursie Housemarket Silesia Awards 2019 w kategorii „Osiedle przyjazne rodzinie”.

Siewierz Jeziorna to pierwszy realizowany w Polsce projekt zrównoważonej dzielnicy, powstającej od podstaw, z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, bez krzykliwych reklam, ruchliwych ulic i miejskiego chaosu. Osiedle usytuowane jest w otoczeniu natury, w pobliżu Zalewu Przeczycko-Siewierskiego, który zapewnia nie tylko piękne widoki i miejsca do wypoczynku, ale także czyste, pozbawione smogu powietrze. Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu węzła komunikacyjnego drogi krajowej nr 1, dzięki czemu dojazd do Katowic zajmuje zaledwie 20 minut, do Krakowa można się dostać w niecałą godzinę, a mniej niż kwadrans potrzeba, by dotrzeć na lotnisko w Pyrzowicach.