Sezon w niższych ligach zakończony. Kto awansuje do IV ligi?

Sytuacja została poddana szczegółowej analizie. Stwierdzono, że należy przestrzegać najnowszego rozporządzenia premiera, które zakazuje imprez masowych i zgromadzeń. Wprowadza także czasowe ograniczenie prowadzenia działalności związanej z poprawieniem kondycji fizycznej i związanej ze sportem. Co prawda, od 4 maja możliwe jest trenowanie piłki nożnej. Pod warunkiem, że na zajęciach jest maksymalnie 6 osób oraz trener. Mecze będą mogły być rozgrywane bez udziału publiczności z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Zasady te obowiązują jedynie najwyższą klasę rozgrywkową, czyli Ekstraklasę. Pozostałe ligi mają zostać "odmrożone" dopiero w IV etapie znoszenia obostrzeń. Oznacza to, że nie można przewidzieć, kiedy spotkania mogłyby zostać rozegrane.

- Mając na uwadze przytoczone powyżej okoliczności faktyczne i prawne – Prezesi Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej wypracowali wspólne stanowisko o zakończeniu rozgrywek IV ligi i klas niższych oraz rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez Związki pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów, jednocześnie ustalając, iż jako kolejność drużyn w końcowych tabelach rozgrywek sezonu 2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek. Drużyny zajmujące miejsca premiowane awansem uzyskają awans do wyższej klasy. Po sezonie 2019/20 nie będzie natomiast spadków do niższych klas rozgrywkowych - czytamy w komunikacie Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

Co oznacza to w praktyce? Do III ligi awansuje Polonia Bytom lub LKS Goczałkowice Zdrój. Prawdopodobnie rozegrany zostanie mecz barażowy.

Do IV ligi awansują:

grupa I (Bytom-Zabrze): Jedność Przyszowice

grupa II (Częstochowa-Lubliniec): MKS Myszków

grupa III (Racibórz-Rybnik): Unia Turza Śląska

grupa IV (Katowice-Sosnowiec): Szczakowianka Jaworzno

grupa V (Bielsko-Biała-Tychy): Iskra Pszczyna

grupa VI (Skoczów-Żywiec): Orzeł Łękawica