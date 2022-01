Ścieżki rowerowe do 5 km od Będzina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Rowerem w okolicy Będzina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 5 km od Będzina, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Będzinie ma być -2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 23 stycznia w Będzinie ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 110,02 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 1 316 m

Suma zjazdów: 1 326 m

Aza poleca trasę rowerzystom z Będzina

Zapowiadała się słoneczna sobota więc postanowiłem "odwiedzać" kilka zbiorników wodnych. Po drodze przejeżdżając lasami zrobiłem mały rekonesans aby przyjrzeć się grzybkom. Nawet parę znalazłem a grzybiarzy nie :-) . Lecz dzisiaj jest czas na rower więc zrobiłem parę zdjęć i w drogę. Traskę po części zapożyczyłem od użytkownika Traseo ale nie pamiętam od kogo :-( . Polecam ją przejechać w porze suchej, gdzie znajdziecie trochę asfaltu i bezdroży - dla każdego coś miłego. 77% traski to bezdroża.

